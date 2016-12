Juve, John Elkann: "Spero che l'Inter continui a perdere"

00:29 - Una carezza a Conte e una frecciata all'Inter. Il presidente di Exor, John Elkann, risponde così a chi gli chiede se il tecnico sarà alla guida della Juve il prossimo anno: "Sono molto felice di questi ultimi anni nonostante la sconfitta di Napoli ci abbia fatto molto offrire. Speriamo di chiudere bene questo campionato". Poi, rispondendo a un bambino, arriva la stoccata ai nerazzurri: "Non so perché non vinca più, mi auguro che continui a perdere".