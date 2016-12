Juve-Inter: Conte riapre la guerra su Calciopoli e il web si scatena

17:23 - La durissima replica di Conte a Capello ha riaperto, di nuovo, l'infinita polemica tra juventini e interisti, ma non solo. Perché quando si parla di Calciopoli, il discorso appassiona sempre tutta Italia. "Ascolto tutto, sulle mie decisioni, ma ho sentito tante fesserie - attacca il tecnico juventino dopo il match col Chievo -. C'è più puzza in casa di altri. Dei suoi anni (il riferimento è alla Juve di Capello, ndr) ricordo non tanto gioco e due scudetti revocati". Apriti cielo.

A nulla è servita la rettifica avvenuta davanti alle telecamere di Premium Calcio ("Ma quelli erano scudetti ampiamente meritati"), perché ormai l'incendio - in particolar modo sul web - era divampato con una veemenza impressionante. Da una parte ci sono gli juventini, che discutono anche tra di loro: c'è chi sta con Antonio Conte e chi, invece, difende la Juve di Fabio Capello. Dall'altra c'è tutto il resto d'Italia, ma soprattutto interisti che, nelle parole del tecnico bianconero, leggono una sorta di ammissione di colpa a proposito di Calciopoli e dei due scudetti tolti nel 2005 (titolo revocato) e 2006 (titolo assegnato a tavolino all'Inter).



La disputa ha appassionato anche gli utenti di Sportmediaset.it, che si sono divisi senza mezze misure. Molti, come Kitan76, difendono Conte: "Grande mister! Capello ha sempre il naso in casa Juve da quando c'è Conte! Forse spera di poter tornare sulla panchina della Juve, forse come dirigente. Conte ha ragione da vendere, una squadra con Vieira, Ibra, Mutu, Del Piero, Trezeguet, Cannavaro, Thuram, Buffon, Emerson, Nedved, quella coppa doveva portarla a casa!". Altri sono invece dalla parte di Capello: "Tralasciando il discorso Calciopoli, che ha veramente stancato, Conte dimentica che la Juve di Capello giocava contro squadre molto forti come l'Inter o il Milan campione d'Europa - scrive Pitch83 -. Oggi gioca contro una ottima Roma e un buon Napoli. C'è una differenza abissale! E lo dimostra l'Europa".



Poi c'è chi sottolinea la gaffe del tecnico bianconero: "L'anno scorso sulle maglie avevano scritto 30 sul campo, lo Juventus Stadium è tapezzato di tre stelle, Agnelli e Marotta dicono che sono tutti leciti gli scudetti... Poi arriva Conte che con la sua esaltazione fa questa gaffe pazzesca, contraddicendo tutto e tutti - scrive Diaboliko81 -. Caro Conte, quando vincerai più di Capello allora sì potrai fare l'esaltato". E ancora: "Ora anche il vostro allenatore mette in discussione gli scudetti revocati - dice Binomiointermoratti -. Ah, ah, ah". Benjy88 la butta sull'ironia: "Poi è lo stesso Conte a dire 31 sul campo... Adesso gli conviene non valgano... Insomma a Torino vedo tanta nebbia, consiglio un Nebbiolo visto il clima". Mentre Marcodylan spezza una lancia in favore di Capello: "Di certo non sono stati revocati per colpa sua... E mi fermo qui". Almeno su questo, forse, nessuno avrà nulla da dire.