Juve infallibile in casa: è l'unica nei 5 maggiori tornei europei

15:31 - Con il pareggio casalingo per 3-3 contro l'Hoffenheim del Bayern Monaco, che si è laureato campione di Bundesliga con sette giornate di anticipo, la Juve può vantarsi di un altro primato. La squadra di Antonio Conte resta infatti l'unica nei cinque maggiori campionati europei ad aver fatto l'en plein di vittorie davanti al proprio pubblico. In questa stagione i bianconeri hanno giocato 15 gare interne, conquistando sempre i tre punti.

Fino a ieri il Bayern Monaco aveva sempre vinto davanti al proprio pubblico: 13 successi in altrettante uscite. Contro l'Hoffenheim gli uomini di Guardiola hanno lasciato per strada i primi punti. In Premier League il Chelsea capolista ha vinto a Stamford Bridge 14 partite, con due pareggi (2-2 contro il Wba e 0-0 contro il West Ham); ad Anfield Road il Liverpool si è imposto per tredici volte, con un pareggio (2-2 con l'Aston Villa) e una sconfitta (0-1 con il Southampton). Anche per il Manchester City tredici vittorie, con un ko (0-1 con il Chelsea). Anche nella Liga il percorso delle prime della classe non è affatto netto tra le mura amiche: la capolista Atletico Madrid ha vinto tredici match su sedici al Calderon, con tre pareggi all'attivo. Per il Barcellona 14 affermazioni su 15 al Camp Nou e una sconfitta contro il Valencia il 1° febbraio (2-3). Da parte sua il Real Madrid vanta 13 vittorie su 15 uscite al Santiago Bernabeu e due scivoloni, contro l'Atletico Madrid (0-1) e nell'ultimo rocambolesco Clasico (3-4). Nella Ligue 1 il Paris Saint Germain, primo della classe, non è impeccabile nel proprio stadio: 15 partite, 12 vittorie e tre pareggi.