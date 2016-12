Juve inarrestabile, scudetto più vicino

17:25 - Le sei vittorie di fila della Roma stanno aggiungendo un pizzico di pepe a questo finale di campionato che, numeri alla mano, a dir la verità difficilmente si riaprirà. Il successo sul Livorno ha riportato la Juve a +8 sui giallorossi, quando di giornate ne restano solamente sei. In realtà, considerando il 3-0 con cui i bianconeri hanno demolito la Roma all'andata, i punti di vantaggio sarebbero 9. E il calendario, inoltre, è tutto a favore di Conte.

La Juve, nelle ultime sei gare, affronterà l'Udinese (in trasferta), il Bologna, il Sassuolo (in trasferta), l'Atalanta, la Roma (in trasferta) e il Cagliari. Giallorossi a parte, si tratta di cinque sfide più che abbordabili per la corazzata di Conte, che per la matematica conquista del tricolore potrà permettersi anche due sconfitte. In realtà, anche con due k.o. e un pareggio sarebbe scudetto, a patto che all'Olimpico i bianconeri non perdano con tre gol di scarto, visto il 3-0 dell'andata.



La vittoria contro il Livorno, arrivata con la doppietta di Llorente, evidenzia ancora una volta l'importanza - per Conte - di avere due centravanti in grado di decidere le partite in qualsiasi momento. E' questa, infatti, la più grande differenza tra la Juve di quest'anno e quella delle ultime due stagioni. Nel 2012, a fine campionato, i primi due marcatori bianconeri erano Matri (10 gol) e Vucinic (9 gol); nel 2013 Vucinic (10 gol) e Vidal (10 gol); quest'anno, con sei gare ancora da disputare, Tevez ne ha già infilati 18 e Llorente è salito a 13. E se la Roma è reduce da sei vittorie di fila, i numeri della Juve sono ancora più importanti: sette successi nelle ultime otto gare e 84 punti in classifica. Quota 100, giorno dopo giorno, è sempre più vicina.