Juve, i tifosi tra rabbia e riconoscenza 

10:47 - "Senza di te non andremo lontano... Perché sei il migliore e hai la Juve nel cuore". Così, il 18 maggio scorso nel giorno della festa scudetto, i tifosi della Juventus avevano 'convinto' Antonio Conte a rimanere sulla panchina bianconera. Ora a distanza di un mese e mezzo da quella scena dello Stadium, quell'ovazione che aveva fatto commuovere l'allenatore, sembra distante anni luce. I sentimenti del popolo juventino sono sostanzialmente due: rabbia e riconoscenza.

Il tutto in una reazione social, come i tempi moderni impongono. Soprattutto su twitter le dimmisioni di Conte sono il tema centrale della serata con #Conte, #Addioconte e #dimissioniconte tra gli hashtag più in voga. In molti lo hanno voluto ringraziare riconoscendo i suoi meriti di questi tre anni vittoriosi in Italia, ma tanti si sono sentiti beffati. Conte ha lasciato un vuoto e ora sale la rabbia: in molti, tra i supporter, faticano a capire l'ultimo passo del loro condottiero.

ECCO ALCUNI DEI MESSAGGI DEI TIFOSI

"E' andato via perché la società non ha rispettato gli accordi di mercato"

"Le vittorie degli ultimi tre anni sono almeno all'80% merito suo"

"Un giorno Conte capirà che la grandezza di Ferguson è stata nel saper accettare il rischio di non vincere, e nel ripartire ogni volta"

"Senza Conte questa squadra non avrebbe vinto nulla"

"Finora era fatto di titoloni e poco altro. Comprensibile che a Conte siano girate un po' le scatole".

Volti scuri, questa sera, anche sotto il Principi di Piemonte, l'albergo del centro torinese dove la Juventus è in ritiro. Sul pullman del club che trasportava i giocatori dai campi d'allenamento di Vinovo solo Claudio Filippi, preparatore dei portieri, l'unico componente dello staff tecnico presente. Non mancano, però, anche le battute e gli sfottò. "Conte si è dimesso? Non ci strapperemo i capelli", scrive un tifoso, mentre un altro che si fa chiamare 'maicuntent' (in piemontese 'mai contento') dice: "Conte si è dimesso da un'ora e Buffon ancora non dà la colpa a Balotelli. Mi sembra strano...". "Ridiamoci su - conclude un altro ancora -: complimenti a Conte che si è dimesso. Toupet".