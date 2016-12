Juve, forse un premio per i 100 punti dietro all'Europa League snobbata

13:28 - Bando ai sospetti: la Juve ha detto fin dall'estate che l'obiettivo numero uno della sua stagione era il terzo scudetto di fila, quello che, piaccia o meno agli altri, sancirà senza dubbi e polemiche la terza stella. Ma ci sarebbe un motivo in più se è vero che l'Europa, almeno quella minore, sembra essere in secondo piano, nonostante la finale a Torino. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, ai giocatori sarebbe stato promesso sì un premio economico, ma in caso di raggiungimento del traguardo dei 100 punti in campionato.

Come racconta La Gazzetta dello Sport, è forse per questo, insomma, che tutti, da Conte in giù, si stanno impegnando e concentrando soprattutto sulla rincorsa al titolo italiano piuttosto che sull'Europa League. E il traguardo dei "cento" sarebbe storico, scriverebbe un'altra pagina nella storia del calcio italiano targato Juventus. Insomma, la classica ciliegina sulla torta tricolore. E' per questo che lo stesso Agnelli lo avrebbe messo tra gli obiettivi più importanti. E allora, spazio a chi ha giocato meno in coppa, e massimo sforzo da parte di tutti in campionato. Anche così si potrebbe spiegare la serenità con cui la Juve ha accettato l'eliminazione dalla Coppa Italia e la situazione delicata in Europa League dopo il confronto d'andata contro la storica nemica Fiorentina. Certo, se i parla di Champions League, l'umore cambia, ma ormai quella, almeno per quest'anno, è acqua passata. Difficile dire si sia giusto o meno mettere un record davanti a un trofeo, ma l'impressione è che all'Europa si penserà da dopo l'estate. Ma la società bianconera ha prontamente smentito la notizia.