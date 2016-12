Juve, festa scudetto rinviata: si può il 5 maggio 

11:11 - La Juve deve faticare ancora un po' per conquistare il terzo scudetto consecutivo, merito della Roma che continua a non mollare. Il destino, però, è sempre nella mani dei bianconeri di Conte che vincendo contro Sassuolo e Atalanta sarebbero campioni. La data per la festa sembra essere fissata dunque per il 5 maggio, giornata storica per la Vecchia Signora, quando allo Stadium arriveranno i nerazzurri di Colantuono.

Due vittorie, contro formazioni abbordabili, per non guardare i risultati della Roma. Se lunedì la banda di Conte prenderà i 3 punti a Reggio Emilia i bianconeri potrebbero addirittura diventare campioni domenica 4 maggio, anche senza scendere in campo, in caso di mancata vittoria dei giallorossi a Catania. Altrimenti bisognerà aspettare il lunedì alle ore 21 quando Tevez e compagni entreranno in uno Stadium vestito a festa. L'idea di vincerlo il 5 maggio alletta tutto il popolo bianconero.