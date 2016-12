Juve, Elkann: "Per la Champions non servono i colpi di testa sul mercato"

19:32 - John Elkann risponde a chi pensa che per vincere il Europa servono investimenti e grandi colpi di mercato. "Un colpo di testa sul mercato per vincere la Champions League? L'Atletico Madrid dimostra che quello non è un fattore differenziante; per questo la ragione per cui tutti amiamo il calcio è che non sono i soldi a fare la differenza", ha detto il presidente della Exor, la finanziaria azionista di maggioranza della Juve.



"La Juventus sta portando avanti quello che è stato un piano ambizioso nel recupero delle sue potenzialità sportive: negli ultimi cinque anni ci ha dato grandi soddisfazioni e risultati straordinari con tre scudetti consecutivi, l'ultimo dei quali con il record mai visto dei 102 punti", ha aggiunto. Adesso, però, bisogna vincere anche in Europa: "In Europa abbiamo un organico tra i piu' importanti, l'obiettivo è vincere e, allo stesso tempo, fare attenzione alle risorse economico-finanziarie. La Juve ha la forza per blindare i gioielli come Pogba e Vidal? Il mercato è un tema che sarà interessante dopo il Brasile, se ne occuperà la società dopo i Mondiali, che di solito ci danno delusioni e sorprese". Intanto, però, non non chiude le porte a Didier Drogba: "Lui troppo vecchio? Roger Milla non era un bambino quando ci sorprese al Mondiale con il Camerun". Sarebbe una bella ciliegina. "La Juve ha storicamente avuto una rosa importante. Siamo in Europa tra le società che hanno la rosa più importante e abbiamo sempre nella nostra storia saputo conciliare risultati sportivi, che sono la ragion d'essere di una club sportivo e vincoli finanziari propri di ogni società. Continuerà a essere la priorità che la società si è data e continuerà a darsi",ha concluso.