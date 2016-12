Juve, ecco i top player: Tevez e Llorente sono la miglior coppia-gol

23:08 - Una partita come quella col Milan, un anno fa, probabilmente l'avrebbero persa o, al massimo, pareggiata. La Juve 2013/2014, invece, vola a +11 sulla Roma grazie a una coppia d'attacco micidiale, capace di risolvere da sola le gare più difficili e contorte. Tevez e Llorente, un gol a testa a San Siro e 26 gol totali in campionato, sono il miglior tandem della Serie A: esattamente ciò che era mancato la scorsa stagione.

Solo una coppia così poteva migliorare un carro armato reduce da due scudetti consecutivi. Difesa e centrocampo bianconero sono pressoché rimasti gli stessi della passata stagione, mentre l'attacco ha fatto il salto di qualità grazie a Tevez e Llorente, i due top player juventini arrivati in estate. L'Apache è il capocannoniere della Serie A con 15 reti, lo spagnolo - dopo un avvio stentato - è già salito a quota 11.



Numeri che fanno impressione se confrontati con quelli dell'anno passato, quando i migliori marcatori della Juve furono Vucinic e Vidal con 10 gol a testa, realizzati però in tutto il campionato. Tevez e Llorente hanno già fatto meglio, e mancano ancora 12 partite. Discorso analogo per quanto riguarda la marcia scudetto: i bianconeri in 26 gare hanno archiviato 69 punti, ben 11 in più di quelli conquistati un anno fa a questo punto. Undici come il distacco dalla Roma, ormai sempre più lontana.