Juve e Roma, tra due settimane primo verdetto

Juve e Roma, dove eravamo rimasti... Dopo tre giornate di campionato bianconeri e giallorossi sono lassù, appaiati in testa alla classifica a punteggio pieno e in fuga con zero gol subiti: le rivali già inseguono e arrancano. Quattro successi su quattro per le squadre di Allegri e Rudi Garcia se si include l'esordio in Champions League: un cammino perfetto. E tra tre giornate il primo verdetto: Juve e Roma si affronteranno allo Juventus Stadium.

Tre giornate disputate, dunque, e il campionato sembra già aver emesso la prima sentenza: la lotta per lo scudetto sarà questione tra Juve e Roma. Presto, troppo presto per dirlo, ma numeri e prestazioni e soprattutto il divario, in alcuni casi già importante (vedi Napoli) con le rivali dicono questo. Zero gol subiti (uno per i giallorossi in Champions). Champions compresa, dieci reti all'attivo per la squadra di Rudi Garcia, sei per quella del nuovo tecnico bianconero Max Allegri, che ha fatto dimenticare in fretta il condottiero Conte. Sei i marcatori giallorossi (Nainggolan, Gervinho, Iturbe, Maicon, Destro e Florenzi), mentre la Juve si gode in questo momento la straordinaria vena di Carlitos Tevez, già a quattro centri. Tra due settimane il campionato emetterà il primo verdetto: chi è la più forte. Allo Juventus Stadium è in programma la sfida delle sfide.