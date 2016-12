Juve e quegli striscioni vergognosi su Superga 

13:27 - Nella vittoria della Juve nel derby c'è una macchia che è destinata ad allargarsi. Non parliamo del rigore non dato al Torino, ma di un fatto ancora più grave. Due striscioni esposti sugli spalti dai tifosi bianconeri che hanno ricordato la tragedia di Superga in questo modo brutale: "Quando volo penso al Toro" e "Solo uno schianto" con il disegno di un aereo contro un collina granata. Ora si attende la stangata del giudice sportivo Tosel.

Una batosta che dovrebbe arrivare anche perché i tifosi della Juve sono recidivi. Infatti lo scorso anno avevano esposto questo striscione: "Noi di Torino orgoglio e vanto, voi solo uno schianto". Sempre il solito chiaro riferimento alla tragedia del 4 maggio 1949 con la scomparsa del Grande Torino. In quell'occasione Tosel multò la Juve con un'ammenda di 10mila euro, ma domani la decisione potrebbe essere ben diversa con la chiusura del settore dello Stadium per le prossime gare interne dei bianconeri.