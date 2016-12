Juve, distorsione al ginocchio destro per Vucinic

13:35 - Brutto infortunio per Vucinic, che nell'ultimo allenamento ha rimediato una distorsione del ginocchio destro. La risonanza magnetica cui si è sottoposto l'attaccante della Juve e la successiva visita presso la Clinica Fornaca di Torino hanno escluso una lesione dei legamenti, ma hanno evidenziato una contusione dell'osso tibiale e del menisco interno. Vucinic, fa sapere il club bianconero, dovrà stare fermo alcune settimane per il completo recupero.

Un brutto colpo per la Juve, che perde un attaccante utile in vista del turn-over in Europa League. Una brutta tegola per Antonio Conte, che ha lasciato fuori dalla lista per l'Europa Fabio Quagliarella e che ora non potrà applicare turn-over nel reparto offensivo. Vucinic, che a gennaio è stato a un passo dal trasferimento all'Inter nell'ambito dello scambio con Guarin, è stato sottoposto immediatamente a risonanza magnetica effettuata dal professor Carlo Faletti e successivamente visitato dal professor Flavio Quaglia presso la Clinica Fornaca di Torino. Gli esami hanno escluso il peggio ma in ogni caso il montenegrino starà lontano dal campo per alcune settimane prima del completo recupero.