Juve, da Del Piero a Tevez aspettando il nuovo modulo

16:05 - Era dal settembre 2008, quando si impose per 1-0 sullo Zenit grazie a una punizione capolavoro di Del Piero, che la Juve non vinceva al debutto nel girone di Champions League. Sei anno dopo è toccato a un altro numero 10, Carlos Tevez, regalare ai bianconeri il primo successo . Un ottimo segnale per la squadra di Allegri, una partenza con il piede giusto che non poteva essere mancata in un girone che si preannuncia già ora più complicato del previsto, causa vittoria dell'Olympiacos sull'Atletico Madrid vice campione. Però, con Tevez che ha definitivamente cancellato l'incubo del gol, allora fare meglio della passata stagione non sarà certo impossibile. Perché l'Apache è l'uomo di cui questa Juve ha disperatamente bisogno. La sua prima doppietta in Europa, arrivata all'inizio di una stagione che dovrebbe riportarlo anche nella nazionale argentina, ha finalmente mostrato il valore di un giocatore bollato come non decisivo in Champions. Un marchio accostato anche alla stessa Juve, capace di dominare negli ultimi tre anni in Italia, ma poca cosa, o comunque meno dell'atteso, fuori dai patrii confini.

La vittoria sul Malmoe non spiana certo la strada ai bianconeri, ma di certo agevola il compito e soprattutto potrebbe dare la giusta convinzione a un gruppo sempre un po' timoroso di fronte alle big, e non solo a loro, del calcio continentale. Il 2-0 sugli svedesi, però, non deve illudere e Max Allegri lo sa bene. Sa, ad esempio, che il 3-5-2 ereditato da Conte e ribadito per convenienza anche in questo primo scorcio, non è il modulo giusto per vincere in Europa. Non è un caso se, bianconeri e Malmoe a parte, nessuna delle altre 30 squadre della Champions lo utilizza. L'ex allenatore del Milan, che con i rossoneri solo una volta era partito con una vittoria nel girone (2-0 all'Auxerre nel 2010, poi tre pareggi nelle altre partecipazioni), non lo ha ancora detto apertamente, ma intende cambiare. Aspetta solo il rientro di Barzagli, che ormai pare questione di poco, per partire dalla difesa a 4 e costruire su di essa la nuova Juve d'Europa. Difesa che, tra l'altro, è il punto di forza visto che in tre partite ufficiali non ha ancora concesso un gol agli avversari. Insomma, finora livornese ha fatto bene a non modificare alchimie e intese di un gruppo che allo Stadium contro gli svedesi ha schierato il solo Evra, non certo determinante, in una formazione che non presentava nessun altro nome nuovo. Il risultato lo ha premiato, ma non bisogna scordare come Buffon e compagni abbiano faticato per un'ora prima di scardinare la difesa ospite. Ecco, è da qui che bisogna ripartire, o meglio, continuare, per riportare il nome della Juve dove merita anche in Champions.