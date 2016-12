Juve, Conte: "Voglio ancora un capolavoro"

11:33 - Aveva voluto lasciare la ribalta ai suoi collaboratori, ma una frase intercettata da Tuttosport ha riportato subito Antonio Conte in prima pagina. Durante la conferenza stampa che lo aveva visto solo spettatore, il tecnico della Juventus pare abbia detto: "Il capolavoro tattico della stagione sarà il prossimo". Una sfida, chiara, alla Roma (si gioca oggi alle 17:45) e al campionato tutto, da chiudere col record di 100 punti.

Conte, in pratica, non ha voglia di lasciare la vittoria alla rivale che quest'anno ha insidiato i bianconeri per la corsa alla scudetto. C'è bisogno, quindi, di una prova di forza notevole per riuscire non solo a scardinare il fortino dell'Olimpico, ma soprattutto per dimostrare, ancora e una volta, chi è che comanda in questa stagione. Una Juve affannata e non paga. Anzi, vogliosa di scrivere la storia della serie A con quei 100 punti che sarebbero strabuzzare gli occhi a molti.