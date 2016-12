Juve, Conte: "Vinto con testa fredda in clima caldo" 

00:15 - Antonio Conte rende merito sopratutto alla sua squadra per la difficile vittoria di Catania. "Abbiamo mantenuto la testa fredda in un clima caldo. Siamo in emergenza, ma ho una grande squadra di calciatori e soprattutto di uomini, che non finirò mai di ringraziare", ha detto l'allenatore della Juve. Sull'espulsione: "Damato ha arbitrato bene una partita difficile. Non abbiamo offeso nessuno, forse ha voluto mandare un segnale ai giocatori".

La Juve ha convinto nonostante il momento non certo semplice. "E' un periodo in cui giochiamo ogni tre giorni e anche questa volta avevamo in panchina due ragazzi della Primavera. Stanno giocando quasi sempre gli stessi e devo ringraziare giocatori come Padoin che è un esempio di abnegazione, ma anche Storari o Caceres, che sta giocando in maniera incredibile". Nonostante il vantaggio sulla Roma, Conte continua a mettere le mani avanti quando gli si parla di scudetto già vinto: "Adesso testa bassa e pedalare visto che c'è un'antagonista straordinaria come la Roma. Noi stiamo facendo grandi cose considerato che il napoli è a 20 punti. Siamo maturati tatticamente nella gestione della partita. Ogni vittoria è frutto di sacrificio e di sudore".