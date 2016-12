Juve, Conte: "Un bel passo avanti verso lo scudetto" 

00:29 - "Un bel passo avanti verso lo scudetto". Così Antonio Conte dopo l'1-0 della sua Juve contro il Bologna. "Oggi contava vincere - ha aggiunto il tecnico bianconero - non era una gara facile perché in questa situazione di classifica trovi sempre squadre che non giocano e pensano solo a difendersi. Dopo un primo tempo in cui abbiamo giocato su ritmi lenti nella ripresa siamo cresciuti e andati meglio. Questa squadra sta facendo cose straordinarie".

"Contava vincere e non era facile" ha continuato Conte. "Tutte le squadre allo Juventus Stadium si difendono creando intensità in mediana: devi segnare subito e sbloccare la gara. Siamo stati compassati all'inizio poi abbiamo accelerato. Guardiamo a noi adesso e non a quello che succede alla Roma, che sta facendo cose straordinarie. Il traguardo non è ancora raggiunto però ora pensiamo al Benfica. Sarà una bella partita contro un avversario forte, dovremo essere bravi a confrontarci con loro. Il nostro segreto? Quest'anno abbiamo a livello offensivo avuto qualcosa di importante. C'è voluto tempo per ambientare Llorente che con Tevez ha portato novità. Ora abbiamo due attaccanti che sono in doppia cifra, avere numeri così è importante. Oggi siamo stati bravi a non perdere la testa, non concedendo ripartenze: Buffon non è mai stato chiamato in causa. Questa squadra è matura, è cresciuta tanto e sono molto contento, tutto questo giustifica il campionato straordinario che stiamo facendo".

POGBA: "PENSO ALLO SCUDETTO NON AL MERCATO"

Raggiante l'uomo del match, Paul Pogba: "Scudetto in tasca? Il tricolore è ancora più vicino, ma dobbiamo continuare su questa strada. L'esultanza con Isla dopo la rete? È il nostro modo di salutarci, non è stato preparato per l'occasione. Io voglio solo giocare e dare il 100% per la Juventus, voglio vincere questo scudetto, penso solo al campo e non al menrcato. Puntiamo anche l'Europa League, vogliamo vincerla". Il coro dei tifosi 'Non si vende Pogba'? "Mi fa piacere, mi dà la forza per fare meglio. Ripeto, abbiamo nel mirino scudetto ed Europa League, non abbiamo parlato di mercato o di contratto".

CHIELLINI: "MANCA DAVVERO POCO"

''Ci mancano quattro partite manca davvero poco a questo terzo scudetto di fila che vogliamo a tutti i costi. Ringraziamo la Roma perché ci tiene vivi e ci fa capire quanto è difficile''. Così Giorgio Chiellini dopo l'1-0 al Bologna. ''La Roma merita un grande plauso perché ci sta facendo godere questo scudetto che sarebbe stato meno bello con 20 punti sulla seconda. Il Bologna? Abbiamo affrontato una squadra organizzata, che lasciava davvero pochi spazi. Credo comunque che sia una vittoria meritata''.