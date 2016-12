Juve, Conte: "Traguardo più vicino, ma mancano ancora 20 partite"

00:10 - La Juventus vola a +8 dopo la vittoria per 3-0 sulla Roma, ma Antonio Conte non vuole cali di concentrazione: "Finché non raggiungo il traguardo, la mia soddisfazione è moderata - dice il tecnico -. Ora il pericolo da evitare è che questi otto punti di vantaggio ci 'imborghesiscano'. Questa è una tappa che ci avvicina al traguardo, ma non dobbiamo essere sazi. Manca il Cagliari e tutto il girone di ritorno".

Il tecnico lancia poi qualche frecciatina dopo le polemiche della vigilia: "Avevo detto prima: 'Vedremo in campo chi avrà scelto la tattica giusta e gli uomini giusti'. Il campo rende sempre giustizia. Garcia come me al primo anno di Juve? Non dimenticate che però la mia Juve ha vinto, due scudetti, due Supercoppe... Sembra sempre tutto scontato. Diciamo che un allenatore italiano è stato bravo tatticamente oggi...".



La squadra continua ad avere un'incredibile voglia di vincere: "E' una mia filosofia di vita - dice Conte -. La trasmetto ai miei calciatori e trovo terreno fertile. Ci sono giocatori vincenti come Buffon, Pirlo e Tevez, e ci sono ragazzi che hanno cominciato a vincere in questo percorso. Vincere è molto bello, e per continuare a farlo ci vuole umiltà, voglia di fare e mettersi a disposizione. Il fatto che si partecipi alla doppia fase, come gli attaccanti che tornano indietro, dimostrano di partecipare attivamente al gioco. Qui siamo migliorati".



Più che positiva la prova di Llorente: "Abbiamo un terminale offensivo che tiene palla, è molto importante per noi uno come Fernando, che dopo due mesi di apprendistato è ben calato nella nostra realtà. E' un giocatore completo che si integra con gli altri attaccanti". La Juve è stata invece brava a limitare Gervinho: "Quando giochi con squadre forti devi limitarle non perdendo le tue caratteristiche, ma questo lo facciamo con tutte. Il compito dell'allenatore è questo, sennò chiunque può sedersi in panchina... Avevo detto c'è uno spartito, una tattica e vedremo chi sceglierà gli uomini giusti. Oggi il campo ha reso giustizia".



Il grande rammarico riguarda l'eliminazione dalla Champions: "Diciamo che abbiamo peccato di presunzione, nelle prime due partite a Copenaghen e col Galatasary. Ma resto convinto che se non avessimo giocato a Istanbul sotto la neve, saremmo andati avanti".