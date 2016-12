Juve, Conte si spiega con Agnelli e Marotta: nessuna multa ma...

20:20 - Se non pace, chiamatelo armistizio. Firmato ieri dopo una domenica a dir poco agitata. Tutto alle spalle, non dimenticato ma almeno archiviato. Avanti assieme, evitando però altri pericolosi e sgradevoli scivoloni lessicali. Questo il senso del riavvicinamento andato in corso ieri nella sede della Juve. Solito lunedì post-campionato, solito briefing tra staff tecnico e dirigenziale. Di insolito solo l'umore iniziale, con l'eco non sopita delle dichiarazioni di Antonio Conte su Capello, scudetti revocati e tanto ancora, e un malessere da sedare il prima possibile a far da cornice all'incontro. Ecco allora il summit con il direttore generale Beppe Marotta e lo scambio di battute con il presidente Agnelli: chiacchiere chiarificatrici, un replay di quanto era già andato in onda subito dopo la partita col Chievo, tra una sfuriata e diverse correzioni di tiro del tecnico bianconero, con la voglia di spegnere il fuoco delle polemiche. Due ore di parole. Anche dure, schiette. Ognuno a portare le proprie ragioni, le proprie giustificazioni. Il freddo iniziale, diciamo pure la rabbia, lascia poco alla volta spazio al riavvicinamento. Nessuno sconto da parte della dirigenza ma anche nessuna retromarcia da parte del tecnico. Perchè in fondo Antonio Conte non ha mai voluto mettere in discussione il passato juventino. Mai.



Nel mirino solo Capello, solo le sue parole, giudicate da Conte irriguardose e offensive: nulla insomma che riguardasse la storia recente del club, nulla che mettesse in discussione il passato bianconero - così come in corso Galileo Ferraris lo intendono - nulla che volesse sporcare un palmares strenuamente difeso. Ecco il senso delle parole del tecnico juventino. E allora via, avanti ancora assieme, verso l'Europa League che sta per arrivare, verso un campionato di nuovi record da scrivere, senza ulteriori strascichi e soprattutto senza multe.



Via assieme, è vero. Sino a quando però? Ecco l'altro tema. Il rinnovo? L'accordo alla Ferguson? Tutto resta lì, abbozzatto, pattuito ma non sancito. Firmato l'armistizio, non ancora il contratto. Un passo per volta. Risolta una questione, ne ritorna un'altra. Da affrontare con calma, allontanando prima definitivamente l'imbarazzo di una domenica un po' troppo sopra le righe.