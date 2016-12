Juve, Conte replica a Garcia: "Noi siamo soli contro tutti" 

20:34 - Solo dieci minuti di conferenza, ma Antonio Conte ha trovato il tempo per rispondere alla Roma: "Garcia ha detto che loro sono soli contro tutti? La Juve lo è da una vita. Prima era diventata un po' più simpatica, ora chiaramente abbiamo ripreso le giuste posizioni e siamo orgogliosi di questo". Poi il tecnico della Juve ribadisce: "Campionato aperto, l'ho sempre detto". Infine su Vidal: "Verrà a Udine, poi decideremo se schierarlo".

Deluso da Osvaldo? "Non posso che parlane bene perché si applica sempre molto in allenamento. Come ho detto anche in passato è logico che sia indietro rispetto agli altri dal punto di vista fisico e negli schemi. Ci darà un mano da qui alla fine".

La Roma ha chiesto all'Udinese di fare la partita della vita. Cosa ne pensa? "Chi affronta la Juve fa sempre la partita della vita. Per noi è normale amministrazione".

Cosa rispondi a quelli che dicono che la differenza tra Roma e Juve in classifica è data dagli arbitri? "Non mi piace la domanda e quindi non rispondo".

Garcia ha detto che la Roma è sola contro tutti. Cosa ne pensa? "Sono cose sue. Io so cosa rappresenta la Juventus in Italia, non c'è bisogno che lo dica anche oggi, ogni volta. In Italia o si è juventini o si è contro. Quindi noi siamo sempre soli contro tutti. Magari per loro è un fatto sporadico pensarlo, per noi è un fatto sistematico. E' stato sempre così, sarà ancora così, finché la Juventus vince sarà sempre sola contro tutti. Prima era diventata un po' più simpatica, chiaramente abbiamo ripreso le giuste posizioni e siamo orgogliosi di questo".

Perché è tornato a parlare in conferenza? "Perché mancano sei partite e penso di farcela ad arrivare fino alla fine con la voce. L'ho risparmiata...".

Le condizioni di Vidal? "Il ginocchio gli fa male, verrà a Udine poi vedremo se schierarlo".

Una settimana in cui non ci saranno impegni europei di mezzo, un vantaggio? "Giochiamo domani sera e poi sabato e in mezzo c'è lo stage della Nazionale. Non cambia praticamente nulla. E' un momento stressante, ma anche molto esaltante perché siamo in corsa per campionato ed Europa League".

Conte sulla lotta con la Roma: "Lo scudetto non è ancora vinto e l'ho sempre detto. Il tempo mi ha dato ragione, è un campionato aperto: un testa a testa con la Roma. Le scelte di formazione che ho fatto in passato fino a questo momento mi sembrano essere state giuste. I giallorossi sono forti".