Juve, Conte recupera Tevez per la Fiorentina 

10:29 - Decisivo il test di domani, le indicazioni sembrano però positive: Tevez dovrebbe farcela per la Fiorentina. Segnali che portano all'ottimismo sono arrivati infatti dall'ultimo allenamento, quasi interamente dedicato alla parte tattica. Se dovesse esserci, l'argentino dovrebbe trovare come sua partner in attacco Osvaldo, in leggero vantaggio su Llorente. Anche in questo caso, però, le risposte definitive arriveranno nella rifinitura di mercoledì.

Per quanto riguarda il resto della formazione che proverà a guadagnarsi il pass per i quarti di Europa League, il sostituto dell'infortunato Barzagli sarà Caceres, centrale difensivo al fianco di Chiellini e uno tra Ogbonna e Bonucci. In mezzo ci saranno Pirlo, Pogba e Vidal che in una lunga intervista a un periodico cileno ha parlato di sè, della sua famiglia e del suo futuro. "Il rapporto con Alexis Sanchez? Ci conosciamo fin da quando eravamo piccoli, abbiamo fatto insieme il Sub 20 e abbiamo giocato assieme al Colo Colo. Il richiamo a Barcellona da parte sua? Certo che mi piacerebbe giocare con qualcuno con cui ho già condiviso qualcosa, ma forse potrebbe essere lui a venire qui. Queste cose però le vedremo col tempo. Per il resto cerco di non pensare molto alle voci, altrimenti diventerei pazzo. Credo che sia meglio concentrarmi sugli allenamenti e prepararmi al massimo per le partite. E' bello ascoltare il mio nome accostato al Real, al Barcellona o al Manchester United, ma io penso solo ad allenarmi, il resto si vedrà. Adesso voglio dare tutto per la maglia della Juventus, anche perché quando uno inizia a sognare troppo va a finire che si allontana dal calcio. Io voglio restare concentrato e vestire la maglia bianconera".