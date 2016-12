Juve, Conte punta su Tevez: l'argentino contro il tabù europeo 

13:26 - Recuperato? Sì. Al cento per cento? No. Ma ci sarà, ultima rifinitura permettendo. Il dubbio semmai riguarda chi sarà il suo partner d’attacco: Osvaldo o Llorente al fianco di Tevez? Insomma, salvo controindicazioni inattese, è Carlitos l’arma prescelta da Conte per uscire indenne dal Franchi. Già, ma per eliminare la Fiorentina serve segnare e in Europa, quasi difficile a credersi ma vero, il problema dell’argentino è proprio questo, il gol. Paradossale eppure reale. L’ultima rete dell’Apache in coppa risale infatti all’aprile 2009. Contro il Porto, vestiva ancora la maglia del Manchester United. Un sortilegio, se non una sorta di ossessione. Da esorcizzare, tanto più per chi con 15 gol in campionato al primo anno in bianconero ha dimostrato di avere il gol nel sangue.



Per il resto invece, scelte più o meno obbligate per Conte: Caceres al posto dell’infortunato Barzagli, Bonucci - visto il forfait di Ogbonna che ha così risolto il grande ballottaggio della vigilia - e Chiellini. A centrocampo ko Marchisio, giocheranno Vidal, Pirlo e Pogba. Oggi, dalla rifinitura, le ultime risposte. Poi via con la missione a Firenze, superblindata e stracarica di tensioni.