Juve, Conte: "Pressione? Chi veste questa maglia non può temerla" 

22:03 - "Chi veste la maglia della Juve è abituato a vivere sotto pressione". Così Antonio Conte dopo il 2-0 sul Livorno che ha permesso ai bianconeri di tornare a più otto sulla Roma. "Il campionato non è chiuso - ha continuato - noi e la Roma stiamo facendo cose straordinarie, il duello lo vincerà chi alla fine meriterà di più. E' un campionato bello e avvincente: adesso che stiamo vedendo il traguardo ci servirà sempre più l'appoggio del nostro tifo".

"Non è chiuso niente - ha continuato Conte - mancano sei match e dovremo essere bravi a continuare così. Ora che il traguardo incomincia a intravedersi dovremo dare tutti il massimo, compreso i tifosi a cui chiedo di trasformare lo Stadium in una bolgia ancora più impressionante di quanto non lo sia stato sinora. Questo ci servirà perché combattiamo con una Roma che sta facendo grande cose, che è stata bravissima a recuperare qualche punto e che lotterà sino alla fine". Lotta per uno scudetto che resta il primo obiettivo di Conte: "Quando sono arrivato il presidente mi ha chiesto lo scudetto in tre anni, direi che ci siamo portati un po' avanti: ma è chiaro che questo resta ancora il nostro traguardo. In Europa abbiamo iniziato un percorso, noi non eravamo stati costruiti per vincere la Champions ma per parteciparvi: ora siamo in Europa League e ovviamente puntiamo ad andare il più in là possibile. Ma, ribadisco, questo in Europa è un percorso appena iniziato: ho sentito delle castronerie e ci tenevo a ribadire questo concetto".



Sulla stessa linea d'onda anche Chiellini: "La pressione è sulla Roma che deve recuperare, non su di noi. E' tanto che stiamo lanciando messaggi, stiamo dando una continuità impressionante. Un passo falso era fisiologico ma abbiamo reagito bene. Siamo stati bravi, manca ancora abbastanza tanto ma sempre meno. In questo mese e mezzo sono passato dallo star fermo al giocare ogni tre giorni e non era facile ma il singolo viene aiutato dal collettivo. Sia in campionato che in coppa stiamo arrivando alla fine, ci avviciniamo alla finale e questo ci dà la carica".