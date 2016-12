Juve: Conte non ha paura del Trabzonspor, Buffon contro gli striscioni su Superga

Dopo l'arrivo in Turchia, la Juve si prepara al match di Europa League contro il Trabzonspor. Allo Stadio Huseyn Avni Aker è atteso un clima caldissimo, ma Conte non teme l'ambiente: "Siamo abituati. Coinvolgeremo tutta la rosa". Poi una battuta sugli arbitri: "Gli italiani sono i migliori del mondo, rispettiamoli". Insieme a Conte ha parlato anche Buffon, che ha attaccato gli stiscioni su Superga: "Lasciamo riposare in pace i morti"