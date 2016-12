Juve, Conte: "Mi preoccupo se noi non compriamo e Roma e Napoli sì"

13:15 - Prima la Samp in campionato poi la Roma in coppa Italia. Ma Conte pensa solo all'impegno di sabato sera: "Ragiono partita dopo partita - ha detto l'allenatore della Juve - massima concentrazione sulla Samp. Abbiamo fatto un girone di andata straordinario che difficilmente qualcuno ripeterà ma non abbiamo già vinto. Marotta ha detto niente acquisti a gennaio? Ne prendo atto, alleno chi mi danno. Ma se Roma e Napoli si rinforzano mi preoccupo".

LA CONFERENZA DI CONTE

La prima domanda riguarda il mercato di gennaio e le parole di Marotta che ha detto che non arriverà alcun calciatore: "Penso di non dover aggiungere niente alle parole di Marotta, ha detto tutto lui. Io faccio l'allenatore e alleno quelli che la società mi mette a disposizione".



Domani la Samp, poi la Roma in coppa Italia: "Io ragiono di partita in partita. Non penso dunque alla Roma e alla coppa Italia ma solo alla Samp, che sta bene e che dovremo affrontare con la massima concentrazione. Mihajlovic è un ottimo allenatore e la squadra con lui è cambiata".



Poi una domanda su un suo ex pupillo, Matri: "Io per lui provo grande affetto e stima. Ottimo ragazzo e ottimo professionista. Mi spiace per come gli è andata al Milan, gli auguro il meglio alla Fiorentina".



Da qui al campionato e al bilancio del girone d'andata: "Abbiamo fatto un girone d'andata incredibile, straordinario. La straordinarietà arriva vedendo cosa hanno fatto Roma e Napoli e risalta ancora di più quello che abbiamo fatto noi. Qualcosa che molto difficilmente si potrà ripetere. Non riesco a fare appunti ai miei ragazzi. In questi due anni e mezzo si è fatto un percorso importante, la Juve è tornata a livelli alti, ora siamo un club ancora ambito. Certo, il fatto che adesso Roma e Napoli si rinforzino a gennaio non è positivissimo, vedo che avremo un calendario nel ritorno molto insidioso e per questo un po' mi preoccupo. Chi dice che abbiamo già vinto dice fesserie."



Un Conte un po' risentito, dunque. Poi il discorso cambia e si vira su Allegri e Seedorf: "Saluto Allegri, mi spiace quando un nemico, nel senso di avversario, deve abdicare, posare le armi. Ripeto, è un allenatore che stimo, è stato un avversario, sia sul campo che a livello mediatico, ma sempre nel massimo rispetto. Detto questo la scelta di Seedorf è una scelta importante. Un campione che ha vinto tantissimo, conosce alla perfezione l'ambiente rossonero, non ha esperienza come allenatore ma conoscendolo penso che possa diventare un grandissimo. Poi, lo dico sempre, non conta da dove si parte ma dove si arriva. L'allenatore deve essere un bravo sarto. Io faccio così. Io sono un allenatore che fa lavorare chi la società mi mette a disposizione".



Perdere Pogba vantaggio sul piano economico? "E' una domanda che non mi riguarda perché il ricavato non lo avrei a disposizione io. Dovete chiedere al nostro direttore, alla società. A me piace molto parlare di calcio giocato. Del mercato è giusto che se ne occupi Marotta". E l'apertura di Del Piero ad un ritorno? "Io sono convinto che giocherà ancora. Lui ha voglia ancora di giocare, di allenarsi, di essere protagonista. Poi io di lui e Buffon non potrò mai che parlare bene. Alessandro è stato molto importante per la vittoria del mio primo scudetto in bianconero".



Pepe come sta? "Ho già detto che Simone si sta allenando con la squadra da un po' di tempo, alzando l'intensità. La gamba risponde bene, adesso puntiamo a trovare la condizione ottimale. Quando potrà essere utilizzato avrò un'arma in più a disposizione".



Io manager alla Ferguson? "Ribadisco la grande sintonia che c'è fra me e la società. Si parla di tutto, ma io faccio l'allenatore mentre la società gestisce il club. Credo che sia giusto che le cose debbano rimanere ben distinte".