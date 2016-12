Juve, Conte manda segnali d'addio: "Difficile migliorare, non starei fermo un anno"

21:26 - Subito dopo la vittoria con la Roma, Antonio Conte getta nuove ombre sul suo futuro: "I cicli durano in media tre anni, noi abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Il tifoso vuole vincere in Champions, io non prometto nulla, in questo momento diventa difficile pensare che si possa migliorare". In caso di divorzio, il tecnico non starà fermo un anno: "Sono contrario all'anno sabbatico, accetterei solo qualcosa di intrigante, che mi affascina".

Conte comincia parlando della partita, che ha permesso alla Juve di salire a 99 punti: "Una vittoria che è un puzzle in più nel mosaico costruito contro la diretta antagonista. Siamo a 99 punti, è merito della Roma che ci ha tenuti vivi, ci ha creato il sano timore, la sana paura di essere raggiunti e solo una grande Juventus sarebbe riuscita a confermarsi. Complimenti alla Roma e a Garcia che ha fatto uno splendido campionato. Vincere oggi qui è l'ulteriore conferma".



Il tecnico poi non si sottrae alle domande circa il suo futuro e le sue risposte sembrano comunicare un addio a fine stagione: "Non so se qualcuno può immaginare diversamente questa Juventus. Questo è un ciclo di tre anni che ci ha dato grandissime soddisfazioni. Da Andrea Agnelli che mi ha voluto e supportato, Marotta e Paratici. I cicli hanno durata di vittoria di tre anni, noi abbiamo fatto qualcosa di straordinario. L'Europa è molto distante per capacità e bocche di fuoco e concorrenza. Noi siamo in Europa ma non c'è voglia di aspettare. Il tifoso vuole vincere in Champions, io non mi permetto di promettere nulla in questo momento diventa difficile pensare che si possa migliorare. Valuteremo insieme alla società, a giorni faremo chiarezza in grandissima serenità. Qualsiasi cosa possa accadere sono tre anni stupendi. A tutti dirò sempre grazie. Io non so se si può arrivare alla separazione, la società conosce cosa penso. Sono stati tre anni fantastici con tifosi, dirigenti, calciatori. A prescindere da cosa accadrà, spero resti quella stima e quella amicizia".



Di anno sabbatico, in ogni caso, non se ne parla: "Da parte mia c'è la voglia di non rimanere fermo un anno. Io dopo due mesi inizierei a tirare testate al muro, sono talmente carico che devo scaricare la tensione. Se dovesse essere separazione accetterei solo qualcosa di intrigante e di bello, che mi affascina. Mi piace costruire e provare a vincere quando nessuno se l'aspetta".