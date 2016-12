Juve, Conte: "La stanchezza si fa sentire" 

11:14 - Anche Antonio Conte ammette che i ritmi a cui è sottoposta la Juve stanno iniziando a farsi sentire, nonostante le continue vittorie. "I ragazzi stanno tirando al massimo e qualcuno avrebbe bisogno di rifiatare. Ma cerchiamo di recuperare gli infortunati per portare a termine questo campionato che finora è stato straordinario. Questi ragazzi sono incredibili e sorprendono anche me. Napoli? Partita della vita", ha detto l'allenatore bianconero.

La Juve, però, nel finale ha sofferto ancora una volta. "Non deve accadere, però il Parma aveva pochissimo da perdere, noi sentivamo la pressione per vittoria che era pesante. La stanchezza inizia a farsi sentire, bisogna rispettarla, è inevitabile quando si gioca ogni tre giorni contro avversari motivati al 110%". Soluzioni? "Magari servirebbe aiutare le squadre impegnate in Europa: in Germania si inizia prima, hanno la sosta e hanno due squadre in meno eppure arrivano carichi fino alla fine. Noi invece partiamo con calma, niente sosta e alla fine arriviamo stremati". Impossibile non parlare di Tevez: "E' un giocatore di grande qualità e lo sta dimostrando. Noi usufruiamo della sua qualità, lui della qualità di gioco della squadra visto che non segnava così da tanto tempo. C'era scetticismo quando è arrivato, mi auguro di averne tanti come lui". A Napoli, tuttavia, non ci sarà. "Sarà un'altra partita della vita. Siamo molto sereni dopo una vittoria con un'ottima squadra. Con una squadra così si può sopperire a tutto, anche alle assenze: è il momento peggiore da quando sto alla Juve quanto a infortuni. Se si vuole andare avanti in campionato e Europa League c'è bisogno di tutti. Siamo orgogliosi di rappresentare l'Italia e vogliamo arrivare fino in fondo".