Juve, Conte in silenzio: "E' concentrato sulla Roma"

21:19 - Alla vigilia della sfida con la Roma, Antonio Conte resta in silenzio e lascia spazio allo staff tecnico della Juve, come da consuetudine dopo il raggiungimento dello scudetto. Presenti il vice-allenatore Alessio, i collaboratori Carrera e Sandreani, il preparatore atletico e quello dei portieri. Il tecnico assiste dalla prima fila: "Antonio è concentrato solo sulla Roma" spiega Alessio. "E' il migliore, mai visto uno così" ha aggiunto Carrera.

Bertelli (preparatore atletico): "La preparazione è sempre diversa di anno in anno. Abbiamo tenuto conto della partita contro la Roma del 6 gennaio"

Dopo questi tre anni, è arrivato il momento di cambiare qualcosa a livello di metodi e giocatori? "Finiamo quest'anno nel migliore dei modi, poi ci vorrà un giusto compromesso tra il vecchio e il nuovo, vedremo quello che succederà. Quando sarà il momento, affronteremo la questione, ora mi sembra prematuro"

Filippi (preparatore dei portieri): "Ancora una volta Buffon ci ha stupito, allenandosi con dedizione particolare e ha avuto un rendimento molto alto anche quest'anno. Con la Roma lui o Storari? Il mio compito è mettere i ragazzi nelle miglior condizioni per poter giocare e il mister si riserva sempre la decisione, vedremo domani"

Sandreani (collaboratore tecnico): "sono felice di essere entrato a far parte di uno staff vincente. Orgoglioso di aver dato il mio contributo"

Sulle caratteristiche di Conte: "Se guardiamo come deve essere un allenatore di grande livello e quali doti deve possedere direi: motivazione, preparazione tattica, cura dettagli, gestione organico, gestione staff. Queste sono caratteristiche, insieme alla voglia di migliorarsi sempre, che Antonio ha".

Carrera (collaboratore tecnico): "Siamo concentrati sulle ultime sfide. Daremo il massimo per cercare di centrare il record di punti"

Che sensazioni avete sul futuro di Conte?

"La sensazione e' che stiamo preparando la partita con la Roma, perché vogliamo fare qualcosa di ancora di più straordinario rispetto a quello che stiamo facendo e abbiamo fatto. Siamo concentrati sulle ultime due partite per fare il record di punti ed entrare ancora di più nella storia, solo questo"

Perché il mister è così bravo e non bisogna farselo scappare?

"E' bravo perché è riuscito a portare la Juventus ai livelli che le compete, dopo due settimi posti è arrivato e con grande lavoro e stravolgendo situazioni tattiche che aveva in mente e trovando il vestito giusto per ogni giocatore. E' riuscito a formare una squadra che in tre anni ha fatto cose strabilianti, penso che questo va a suo merito. E' il numero uno in questo momento, noi lo sappiamo perché ci lavoriamo tutti i giorni, non ho mai avuto un allenatore quando giocavo che preparava le partite in questo modo e con la sua cattiveria agonistica"

Alessio (vice-allenatore): "La bravura di Conte sta nell'aver cambiato il suo sistema di gioco e la costanza nel curare i dettagli. Se è stanco e dubbioso? la bravura di Conte sta nell'aver cambiato il suo sistema di gioco e la costanza nel curare i dettagli. Del futuro non posso rispondere, vedremo. Lui comunque è concentrato solo sulla partita con la Roma"

Perché si è atteso tanto per l'intervento di Vidal compromettendo la sua partecipazione al Mondiale? "La Juventus è il club che lo paga e ha a cuore la guarigione di Arturo più di tutti. Sono state fatte tutte le valutazioni possibili per il benessere del ragazzo, ha fatto l'operazione, è andato tutto benissimo, per approfondimenti è bene chiedere allo staff medico"

Sulla bravura di Conte: "La bravura è quella di creare sempre una motivazione, cambiare il suo modo di vedere il calcio, trasformarlo, da 4-2-4 a 3-5-2, la costanza che noto in lui è quella di preparare benissimo le partite curando bene i dettagli e fondendo ai ragazzi una motivazione che va oltre ogni pensiero, convincere non solo i calciatori, ma tutti e l'ambiente, dalla società, all'ultimo magazziniere a fare qualcosa di straordinario. Convincere tutti secondo le sue direttive e questo lo rende unico in questo momento"