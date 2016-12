Juve, Conte: "Fermiamoci e festeggiamo" 

21:24 - Il primo pensiero di Antonio Conte dopo il record di Cagliari è per i suoi ragazzi. "Faccio i complimenti a tutti, per una volta ci dobbiamo fermare e pensare che nessuno nella storia della Juve aveva fatto quello che abbiamo fatto noi. Meritano un plauso tutti. Però bisogna sempre raggiungere l'obiettivo finale, cercando magari di allungare questa striscia e rendere la vita più difficile a chi verrà dopo di noi", ha detto l'allenatore della Juve.

Certo, in campo i bianconeri hanno faticato parecchio. "E' stata una vittoria non semplice, contro una squadra che aveva pareggiato con la Roma e il Napoli. Abbiamo preso gol su calcio da fermo e poi abbiamo rischiato il 2-0, che sarebbe stato difficile da rimediare. I ragazzi sono stati bravi a riordinare le idee, il Cagliari ha giocato ad alti ritmi per un'ora e forse ha pagato alla distanza. Noi, invece, siamo stati bravi a trovare le soluzioni giuste", ha aggiunto.

Dietro, comunque, nessuno molla. "Roma e Napoli hanno ottenuto delle ottime vittorie, a conferma che non bisogna mollare mai. Tra poco inizia un tour de force per la Juve, mentre la Roma senza Europa sarà avvantaggiata. E' giusto che loro guardino avanti e siano ambizioni", ha risposto Conte facendo riferimento agli 88 punti previsti da Garcia per vincere lo scudetto.

Infine, un plauso a Marchisio: "Fa parte del progetto della Juve, è un campione e un grande professionista. In un momento in cui le mie scelte non lo includono negli 11 titolari è stato eccezionale, ha dimostrato serietà, allenandosi da grande professionista. Sono contento che abbia segnato, è il giusto riconoscimento".