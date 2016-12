Juve, Conte attacca Capello e difende Giovinco 

10:10 - Nonostante la vittoria sul Chievo, Antonio Conte ne ha per tutti. A partire dai tifosi per i fischia a Giovinco. "E' inaudito per una squadra che da tre anni fa cose straordinarie che alcuni giocatori siano presi di mira. Guai a chi tocca i miei calciatori", ha tuonato l'allenatore della Juve. Vale anche per le critiche di Capello? "Guardi a casa sua. Ha vinto due scudetti, ma con una squadra che era un'armata è uscito ai quarti di Champions".

Conte è una furia e lancia una frecciata pesantissima proprio a Capello: "Ascolto tutto, sulle mie decisioni, ma ho sentito tante fesserie... C'è più puzza in casa di altri. Dei suoi anni ricordo non tanto gioco e due scudetti revocati". Poi su Premium Calcio arriva la rettifica: "Ma quelli erano scudetti ampiamente meritati". Sta di fatto che questo è l'unico "complimento": "Quando parlano i guru noi dobbiamo stare zitti, ascoltare e ossequiare… ognuno è libero di esprimersi come vuole, stranamente spesso e volentieri Capello viene a mettere il becco dentro casa di altri. Io mi ricordo gli scudetti di Lippi e di Trapattoni, non ricordo la Juventus di Capello. Non mi ha impressionato in quei due anni: aveva la Juventus più forte però a livello di gioco non mi ha impressionato, quindi mi guarderei bene prima di dire delle fesserie".

In curva è comparso uno strano striscione, che chiedeva a tutti, allenatore compreso, un bagno di umiltà. "Ognuno è libero di esprimere quello che pensa", si è limitato a dire. la sua posizione, però, l'ha ribadito con il suo gesto nei confronti proprio di Giovinco: "L’ho fatto per Giovinco, lo farei per Peluso, per Tevez e per tutti i miei calciatori. Ma sono talmente amareggiato che non mi va di parlarne".

Con tutto quello che è successo, è sembrato passare in secondo piano il lunedì "punitivo". "Non c'è stata alcuna sfuriata - ha frenato Conte - , è stato solo un confronto tra me e i calciatori. Avvertivo la necessità di affrontare subito la questione, non mi era andata giù la partita di Verona. Ma l'ho fatto anche altre volte...". Sulla vittoria con il Chievo: "E' un momento in cui dobbiamo fare molta attenzione, e l'autogol di Caceres ne è la dimostrazione, anche nelle partite in cui sembra che dominiamo. Ma per la partita sono contento, va bene così".