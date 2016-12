Juve, Conte: "Abbiamo vinto soffrendo"

00:19 - Antonio Conte è soddisfatto per la sua priva vittoria da allenatore sul campo del Milan. "Non ci eravamo mai riusciti in questi tre anni, è la partita con la P maiuscola e non ci sono le differenza che dice la classifica. Abbiamo vinto soffrendo e questo è motivi di soddisfazione. Non si può sempre passeggiare", ha detto. Scudetto in cassaforte? "La strada è ancora lunga. Riconfermarci in Italia sarebbe straordinario, ma non sarà facile".

Il primo tempo è stato di sofferenza perché il Milan ha giocato a ritmi molto alti e ci ha messo in difficoltà. Nel secondo siamo stati più bravi, abbiamo raddoppiato e consolidato questa vittoria. Solo una grande Juve, però, poteva vincere contro questo Milan", ha aggiunto Conte. Impossibile non parlare di Tevez: "Ha giocato da leone, più il clima è caldo, più si diverte a prendere la squadra sulle spalle. Ci ha fatto fare un salto in avanti. E' straordinario in fase offensiva e difensiva". Chi ha sofferto è stato Pogba: "Pogba è un altro che ha giocato tantissimo. Ha partecipato al Mondiale under 20, ha riposato poco in estate, solo quindici giorni, poi ha dovuto giocare spesso per i problemi di Marchisio. Quindi è inevitabile che ci possa essere un leggero calo psico-fisico, non è facile reggere i nostri ritmi, e deve continuare a crescere. Io con lui uso bastone e carota". Questo vuol dire che in campionato non si farà turnover? "Cercherò di alternare i calciatori schierando la formazione migliore. Abbimao la voglia per farlo e finora ho avuto le risposte che volevo". Poi una battuta che va oltre il semplice scherzo: "Ma di episodi arbitrarli questa sera non ce ne sono?".

L'unica nota stonata della serata è la convocazione di Chiellini in Nazionale, nonostante il difensore sia stato tenuto a riposo per infortunio. "Mi aspettavo almeno una mezza chiamata da Prandelli per chiedermi: stupido, come sta Giorgio?. Lo trovo poco garbato e poco educato questo tipo di comportamento: dai tanti giocatori alla Nazionale e ti fanno anche questo, non lo trovo giusto", ha tuonato Conte. E ancora: "Chiellini da tre settimane non gioca, venerdì ha ripreso ad allenarsi con un defaticante e l'ho portato a Milano per fargli riassaporare il campo ma, nella mia mente, non c'era il pensiero di utilizzarlo. Vederlo convocato mi dispiace e mi rammarica, tante volte da parte del ct si chiede collaborazione e disponibilità, noi ne diamo tantissima, perché forniamo tanti giocatori, mi aspettavo almeno una mezza telefonata".



BUFFON: "VITTORIA CON PARECCHIA BUONA SORTE"

"Ci sono molti meriti in questa vittoria da parte della squadra per come è riuscita a soffrire, ma c'è stata anche parecchia buona sorte". Gigi Buffon ammette che il successo dei bianconeri è meritato ma anche frutto anche della fortuna, perché, spiega, "si viene a San Siro in casa del Milan e non c'è mai una favorita, nessuna delle due vuole mai soccombere. E' la prima volta che vinciamo qui nell'era Conte". Intanto per i campioni d'Italia è stata la quarta gara senza subire gol. "E' molto importante, i miei difensori sono i migliori e anche gli attaccanti mi danno una grande mano", sottolinea Buffon. Ma questa vittoria può essere un passo decisivo verso il terzo scudetto consecutivo? "Sono tre punti pesanti, ma dobbiamo stare molto attenti - risponde il portiere - . I giochi non sono fatti, e la Roma ci crederà fino alla fine. In certi momenti quando la benzina potrebbe venire meno questo vantaggio ci servirà".