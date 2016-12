Juve, Chiellini sicuro: "Il nostro stadio spaventa gli avversari"

17:03 - "Lo Juventus Stadium fa la differenza perché spaventa gli avversari", le parole di Giorgio Chiellini sul sito ufficiale della società di Agnelli. Il difensore azzurro spiega così le dodici vittorie in casa in altrettante partite dei bianconeri: "Non lo si può prendere come un dato scientifico, ma l'abbiamo notato già dal primo anno". Il numero tre della Juve poi, ha rassicurato tutti sul suo infortunio: "Non è niente di grave".

Giorgio Chiellini non ha dubbi: "Lo stadio fa la differenza". I numeri dello Juventus Stadium sono impressionanti: dodici vittorie in dodici match. La Juve tra le mura amiche è caduta solamente due volte in due anni e mezzo, contro l'Inter di Stramaccioni e la Sampdoria di Icardi, per il resto molte vittorie e qualche pareggio. Anche in Europa le statistiche sono più che positive, nonostante il cammino dei bianconeri negli ultimi due anni non sia certo esaltante, neanche il Real Madrid di Ronaldo e Chelsea di Lampard sono riuscite a violare lo stadio di proprietà della Juve. L' unica squadra a battere i campioni d'Italia in Champions League sono stati quelli che poi sarebbero diventati gli attuali campioni d'Europa: il Bayern Monaco.



Il difensore azzurro, a riposo in seguito ad un infortunio, ha rassicurato i tifosi sui tempi di recupero: "Il polpaccio va meglio. Per fortuna non è stato un infortunio grave, e cercherò di recuperare il più presto possibile perchè abbiamo tante partite nelle prossime settimane".