Juve, Carrera promette: "Torneremo"

19:54 - Quanto fatto finora da Allegri alla guida della Juve è ineccepibile, ma il cuore dei tifosi è ancora tutto, o per buona parte, legato ad Antonio Conte. Per questo senitre le parole di Massimo Carrera, suo assistente a Torino e oggi al suo fianco anche in Nazionale, ridà speranza al popolo bianconero. "Faccio una promessa a voi juventini: torneremo", avrebbe detto a un gruppo di tifosi incontrati al casello di Alessandria, come riporta mondopallone.it.

Quanto all'addio della separazione lampo, anche Carrera, come Conte e la stessa Juve, non aiuta a fare chiarezza: "Non siamo andati via per mancanza di stimoli". Magari ci sarà tempo più avanti per conoscere la verità.