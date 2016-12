Juve, Capello bacchetta Conte: "Mai dato castighi"

10:13 - Questione di stile. A Fabio Capello non è proprio piaciuta la decisione di Antonio Conte di cancellare il giorno di riposo della sua Juventus dopo il deludente pareggio con il Verona. "Non sono mai stato per questo genere di cose, castighi non ne ho mai dati - ha spiegato a margine del premio Bulgarelli a Bologna il ct della Russia, bacchettando il tecnico bianconero -. Non fa parte del mio modo di pensare".

Più duro del "sergente di ferro" Capello. Insoddisfatto del risultato, ma soprattutto dell'atteggiamento della sua squadra dopo il doppio vantaggio, Conte ha deciso di convocare tutti a Vinovo per una ramanzina. Giusto il tempo per far capire chi comanda, poi tutti liberi. Una punizione che Capello non ha condiviso: "Mi piace ragionare, parlare e trovare soluzioni". Questione di stile.