Juve: Caceres, niente stiramento

19:20 - Buone notizie per Allegri, dato che l'infortunio subito da Caceres nel corso di Milan-Juve è meno grave del previsto. Gli esami effettuati lunedì mattina, come riportato dal sito ufficiale del club bianconero, "non hanno evidenziato lesioni muscolari ma una modesta elongazione a carico del bicipite femorale della coscia sinistra". Restano ancora da valutare i tempi di recupero, ma in ogni caso l'uruguaiano non sarà a disposizione contro il Cesena.

Dopo l'allenamento di scarico di domenica mattina, la squadra è tornata ad allenarsi lunedì in vista del turno infrasettimanale in programma mercoledì sera contro il Cesena. Al riscaldamento, effettuato con il pallone, è seguita una sessione di lavoro tattico per preparare al meglio la gara con i romagnoli.



Martedì, alle 13, è in programma a Vinovo la conferenza stampa di Massimiliano Allegri. A seguire la squadra scenderà nuovamente in campo per un'altra sessione di allenamento.