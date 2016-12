Juve, Buffon: "Riposo annullato? Sorpreso da Conte"

09:04 - Dal Verona al Chievo, a chiudere una settimana caratterizzata dalla strigliata di Conte dopo il pari del Bentegodi. "L'allenamento di lunedì? Sicuramente è stata una sorpresa" ha dichiarato Gigi Buffon. "Non abbiamo fatto i salti di gioia, ma conosciamo il nostro allenatore. L'Europa League? Siamo pronti a giocare ogni tre giorni. Osvaldo? Ha grande entusiasmo perché sa che la Juve per lui è una grande opportunità anche in chiave Mondiale".

"Sicuramente il richiamo di lunedì scorso - ha continuato Buffon ai mocrofoni di Sky - è stata una sorpresa e come tutte le sorprese possono essere buone e un po' meno buone. Non abbiamo fatto salti di gioia, però conoscendo la mentalità del mister e quello che ci vuole trasmettere, insomma, non ci ha sorpreso neanche più di tanto".



Concentrazione sempre alta. Mai mollare su nulla, ora soprattutto che sta per arrivare anche l'Europa League: "Abbiamo fatto un lavoro specifico, mirato, se vogliamo pesante, dal punto di vista atletico in questo periodo, visto che avevamo delle settimane cosiddette libere, senza impegni infrasettimanali e secondo me è servito per mettere benzina nel serbatoio in vista dei prossimi impegni".



A dare una mano alla Juve, ancor di più ora che Vucinic è fermo ai box, ci sarà Osvaldo? "Pablo si è messo con grande disponibilità al servizio della squadra e al servizio anche di tutti i preparatori atletici, perchè è qua da due settimane, senza dire bau, ha sempre superato tutti i carichi di lavoro che gli hanno proposto. E devo dire che è accompagnato da un grande entusiasmo, anche perchè sa che essere nella Juve è una grande opportunità, non solo per lui, ma per chiunque è qua. E in più quest'anno, tra qualche mese, c'è il Mondiale e credo che un giocatore come lui, un'opportunità simile non la debba lasciar perdere".



Un Buffon sereno nonostante l'ultimo periodo non sia stato, sotto il profilo del gossip, dei migliori. Ma il capitano bianconero ha avuto la forza di isolarsi da tutto: "Isolarmi da tutto... dipende anche da cosa, nel senso che ho un lavoro talmente bello, che mi prende, che mi entusiasma, lotto insieme alla società, ai miei compagni, all'allenatore per traguardi sempre prestigiosi, per cui è inevitabile che molta della mia attenzione, energia, vada sul campo. Sul resto credo che a 36 anni, uno è una persona abbastanza matura. Ho sempre avuto un sano spirito autocritico e per cui quando mi guardo in faccia, allo specchio, so di essere un essere umano con i miei difetti, come tutti, però so di essere anche una persona molto leale e schietta. Per cui non ho nulla di cui dolermi".