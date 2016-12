Juve, Buffon: "Il futuro in Europa è dalla nostra parte" 

17:53 - Il Capitano guarda avanti. Allo scudetto che sta per arrivare e alla Champions che l'anno prossimo vedrà la Juve protagonista. L'eliminazione contro il Benfica in Europa League non ha lasciato scorie nella testa e nel morale di Gigi Buffon: "Sono state due partite equilibrate - ha detto hai microfoni di Sky - probabilmente diciamo che ai punti avremmo anche meritato qualcosina in più noi pensandoo a quello che hanno fatto loro sia all'andata che al ritorno. Però sono state due sfide nelle quali i dettagli, i minimi dettagli, hanno fatto la differenza, per cui quando ci sono questi tipi di partite puoi vincere o, come nel nostro caso, puoi perdere però non è che sei stato umiliato o sei uscito ridimensionato. Hai giocato alla pari, hai perso, bravi gli altri, per cui non è che sia stato uno scempio di turno: di certo nelle due gare non siano stati annichiliti. Contro una squadra che a livello europeo, se non sbaglio, nel ranking occupa la sesta posizione, abbiamo giocato alla pari, poi complimenti a loro. Ma dalla nostra parte però c'è il futuro e il nuovo salto in Europa".

"Probabilmente in questo campionato siamo stati ancora più bravi di quello precedente" ha continuato Buffon. "Anche perché c'è stata una squadra come la Roma che è stata sorprendente, un po' come potevamo essere noi l'anno del primo scudetto. Se fossimo stati un pochino più superficiali e avessimo dato retta ai messaggi che pervenivano dall'esterno, cioè quelli che dicevano dieci o dodici giornate fa che avevamo già vinto il campionato, secondo me staremmo magari parlando di una debacle inaspettata".