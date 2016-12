Juve, Buffon: "Gli aiutini? Alibi per chi non vince..."

00:10 - Con il 3-0 sulla Roma, la Juve sale a +8 sui giallorossi. "Sono numeri importanti, da prima della classe - dice Buffon -, con pieno merito per sgombrare il campo da qualsiasi illazione". Il riferimento è alle accuse di presunti 'aiutini' arbitrali ricevuti dai bianconeri: "Mi riferisco a Totti? No, sono chiacchiere che stanno in bocca a tanti - aggiunge -. Servono come alibi a chi non vince, hanno una scusante sempre pronta".

Buffon analizza così la partita: "Oggi abbiamo vinto per gli episodi, siamo stati più bravi in quello. Fino a quando sono stati in partita la Roma ha dimostrato di essere una formazione da temere, non è seconda per caso. I 60 minuti della Roma mi hanno impressionato. Mezzo scudetto? Non credo".