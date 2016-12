Juve, Buffon: "Con una Roma così sarà dura ripeterci" 

13:28 - "Sarà dura ripeterci ancora quest'anno contro questa Roma" Parola di Gigi Buffon: per il capitano bianconero sarà in sostanza una corsa a due fino a maggio: "È un duello che va avanti da un anno: la Roma lotterà per lo scudetto fino alla fine, ha la forza e la consapevolezza che si acquista con vittorie e prestazioni. Si sono rinforzati ma noi non allentiamo la presa: credo che questa situazione abbia reso il campionato molto più avvincente".

Una Juve, in ogni caso, che ha iniziato come un rullo compressore. Sempre vincente e mai perforata dagli avversari. "Più forte di prima? Non sono paragoni da fare, ho troppa esperienza per rispondere a questa domanda. La Juve di Conte è stata fantastica, spero che Allegri possa ripetere i successi degli scorsi anni, ma siamo sulla buona strada. Allegri aveva già esperienze in grandi club, ha sempre gestito bene le pressioni. È un allenatore che ha sempre dato ampie garanzie. Un'ulteriore conferma della bontà del gruppo la stiamo dando noi: siamo ragazzi seri, teniamo al nostro lavoro e vogliamo fare bene, sentiamo la responsabilità della maglia. Ora siamo più sereni? Non è un discorso di serenità, se è possibile vogliamo continuare a stupire, la vittoria è sempre uno stimolo importante".