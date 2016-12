Juve, Asamoah firma la vendetta sulla Fiorentina 

23:08 - La Juve vendica la sconfitta dell'andata e mette pressione alla Roma. Allo Stadium di Torino la Fiorentina, passiva per metà gara, si arrende per 1-0. I bianconeri giocano un primo tempo tutto all'attacco e sbloccano al 42' con un'azione personale di Asamoah. Nella ripresa i viola provano a giocare con più coraggio, ma, dopo un gol annullato per fuorigioco a Diakitè, creano poco e si fermano alla traversa di Matos al 35'.

LA PARTITA

Il primo dei tre round ravvicinati va alla Juve. I bianconeri, memori del 4-2 subito all'andata, volevano a tutti i costi vendicare quella bruciante sconfitta, l'unica di questa Serie A, e ci sono riusciti. E' stata, però, una Vecchia Signora dai due volti: asfissiante nei primi 45' nonostante le assenza di Pirlo e Bonucci, vera colonna vertebrale dei bianconeri, attendista e un po' disattente nella ripersa. Alla fine, però, la Juve viene premiata con una vittoria che costringe la Roma a tenere ancora nascosti i sogni di rimonta e fa scrivere un'altra pagina di storia ai campioni d'Italia: con quella contro i viola, sono 14 le vittorie di fila in casa, come il Torino del 1975-'76. Giovedì, però, ci sarà la rivincita, ma per fare in modo che finisca in maniera diversa, la Fiorentina dovrà avere più coraggio. E non solo quello, visto che i quattro punti conquistati nelle ultime sei partite dicono che dietro questo momento di impasse non ci sono solo errori e sfortuna.

Quanto alla gara di Torino, il primo tempo della Juve rispecchia quello di San Siro col Milan, anche se stavolta a fare la partita è la formazione capoclassifica. Bastano pochi minuti per capire quale sarà l'andamento del match: bianconeri a fare pressing alto e costruire occasioni su occasioni con Marchisio in regia, Fiorentina chiusa nella sua metà campo e impegnata a erigere una diga davanti all'attento Neto. Proprio il portiere viola capisce subito che sarà un mezzogiorno di fuoco, vedendosi palloni arrivare da ogni parte. Soprattutto dalla sua destra, dove Asamoah e Pogba fanno il bello e cattivo tempo. Neto devo superarsi poco prima della mezz'ora, quando un tiro del ghanese viene deviato da Aquilani, che rischia di spiazzare il suo estremo difensore. Nonostante tutto, però, il risultato resta inchiodato sullo 0-0, anche perché la Juve al momento di sbloccarlo appare un po' imprecisa sotto porta. Ma, come a Milano una settimana fa, i minuti finali della frazione iniziale sono quelli decisivi: gioco di gambe di Asamoah, che di destro trova l'angolo più lontano appena dentro l'area. Un capolavoro che rende merito alla supremazia casalinga, complice anche la passività della Viola.

Quella del secondo tempo, però, è una Fiorentina un pochino più propositiva, mentre la Juve sembra voler addormentare il match come aveva già fatto in qualche altra occasione. E' infatti c'è subito un brivido per Buffon, che si vede sbucare Diakitè davanti: il difensore viola segna, ma Orsato fischia il fuorigioco. E' comunque un campanello d'allarme che suona in casa bianconera. Anche perché, dopo un'occasione sfumata sui piedi di Tevez, che non riesce a servire Llorente, Gomez manca il pareggio con la sua specialità, il colpo di testa. Non che la squadra di Montella costruisca molto altro, ma nel finale corrono brividi sulla schiena di un Conte furibondo. Perché prima Matos coglie la traversa e poi lo stesso attaccante cade in area, beccandosi il giallo per simulazione, dopo un incontro ravvicinato con Chiellini. A completare il tris degli spaventi, ecco lo scivolone di Barzagli che lancia Cuadrado, ma per fortuna sua e dei suoi compagni Buffon è attento e sventa uscendo di petto. E' l'ultimo brivido di una partita bruttina, ma che potrebbe aver detto la parola fine sulla corsa scudetto.



LE PAGELLE

Ogbonna 6,5 Prende il posto di Bonucci e dimostra che quella è la sua posizione naturale. Nessun brivido, tanta sostanza

Asamoah 7 Spina nel fianco dei viola per tutta la partita, si inventa un gol da applausi. Ne fa pochi, ma sono davvero buoni

Marchisio 6,5 Lanci lunghi e aperture a gogo. Anche senza il piede di Pirlo si sta costruendo un nuovo ruolo

Diakitè 5 Si presenta con un retropassaggio sbagliato e poi continua sulla stessa linea, costringendo Cuadrado a pensare più a difendere che ad attaccare

Aquilani 6 E' il meno peggio dei suoi, soprattutto nel primo tempo, quando tiene in piedi una partita che rischiava di sfuggire di mano Gomez 5 Non è al top e si vede, i compagni non lo cercano come dovrebbero, ma anche lui sbaglia quando non dovrebbe

IL TABELLINO

JUVENTUS-FIORENTINA 1-0

Juventus (3-5-2): Buffon 6,5; Barzagli 6,5, Ogbonna 6,5, Chiellini 6; Lichtsteiner 5,5 (33' st Caceres 6), Vidal 6, Marchisio 6,5 (43' st Padoin 6), Pogba 6, Asamoah 7; Tevez 6,5 (37' st Isla 6), Llorente 6. A disp.: Storari, Rubinho, Bonucci, Giovinco, Peluso, Quagliarella. All.: Conte 6,5

Fiorentina (4-3-3): Neto 6,5; Diakitè 5, G.Rodriguez 5,5, Savic 5,5, Pasqual 6; Anderson 5 (12' st Mati Fernandez 6), Pizarro 5,5 (20' st Wolski 6), Aquilani 6; Cuadrado 6, Gomez 5 (32' st Matos 6,5), Vargas 5,5. A disp.: Rosati, Lupatelli, Roncaglia, Compper, Ambrosini, Bakic, Ilicic, Joaquin, Matri. All.: Montella 6

Arbitro: Orsato

Marcatori: 42' Asamoah (J)

Ammoniti: Vidal, Asamoah (J), Savic, Aquilani, G. Rodriguez (F)

Espulsi: -