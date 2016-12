Juve, anche Vidal tra i convocati per la tournée asiatica

18:30 - Come previsto, c'è anche Arturo Vidal tra i convocati della Juve per la tournée asiatica dei campioni d'Italia. Il cileno, da tempo del mirino del Manchester United, farà tappa con i compagni di squadra a Jakarta, Sydney e Singapore, dove sono in programma tre amichevoli con altrettante squadre all-stars locali. In totale Massimiliano Allegri ha chiamato 28 giocatori: unico assente Mauricio Isla, destinato al QPR.

L'ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: 1 Buffon, 30 Storari , 34 Rubinho, 77 Audero

Difensori: 19 Bonucci, 16 Motta, 4 Caceres, 3 Chiellini, 5 Ogbonna, 39 Marrone, 43 Blanco

Centrocampisti: 26 Lichtsteiner, 2 Romulo, 21 Pirlo, 8 Marchisio. 23 Vidal, 20 Padoin, 6 Pogba , 37 Pereyra, 33 Evra, 22 Asamoah, 7 Pepe, 24 Vitale

Attaccanti: 14 Llorente. 10 Tevez, 12 Giovinco, 11 Coman, 36 Buenacasa

IL PROGRAMMA DEL TOUR

- 6 agosto Juventus vs ISL stars ore 15:00 italiane Gelora Bung Karno stadium di Jakarta

-10 agosto Juventus vs A-League All stars ore 11:30 italiane ANZ Stadium di Sydney

-16 agosto Juventus vs Singapore all stars ore 12:00 italiane National Stadium di Singapore