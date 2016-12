Juve, ampio turnover con la Roma

17:37 - Vigilia silenziosa in casa Juve in vista della sfida di Coppa Italia contro la Roma. Conte attuerà un ampio turnover. Tra i pali toccherà a Storari, in difesa sicura la presenza di Chiellini, squalificato con la Lazio. A centrocampo gli esterni dovrebbero essere Peluso e Isla, Pirlo torna in cabina di regia; uno tra Vidal, Marchisio e Pogba starà fuori. In attacco verso un turno di riposo la coppia Tevez-Llorente: spazio a Quagliarella-Giovinco.