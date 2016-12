Juve: Allegri ritrova Pirlo dopo le frizioni ai tempi del Milan

13:57 - Scelgo Van Bommel. Così, tre anni fa Massimiliano Allegri congedò Pirlo e mentre l'olandese oggi innaffia i gerani, il von Karajan di Brescia è ancora in piena attività, con tre scudetti e due supercoppe in più rispetto all'altra vita, quella milanista. Le rette che sembravano parallele verso l'infinito si reincroceranno a breve e il livornese può sempre dire al suo ex regista che la politica del Milan dell'epoca, rinnovo annuale a chi superava i trenta, fu l'unica ragione dell'autogol più clamoroso della storia rossonera.

Se per Buffon l'addio di Conte è un fulmine a ciel sereno chissà cosa rappresenta per Pirlo l'arrivo alla Juve di Allegri anche se il tempo dovrebbe aver consumato gli spigoli come l'acqua fa con le rocce. La domanda sul rapporto col ventuno bianconero sarà la prima o al massimo la seconda che verrà rivolta al neo allenatore bianconero che la rimanderà al mittente con un un giro di parole politicamente corretto.



I due col Milan hanno vinto un campionato, nel 2011, ma di quello scudetto Pirlo fu attore protagonista praticamente una volta sola. L'infortunio con la Roma a dicembre lo tolse di mezzo per quattro mesi e il Milan riuscì a gennaio a tamponare la falla con gli arrivi di Van Bommel e Cassano, sufficienti per resistere agli assalti dell'Inter di Leonardo e del Napoli di Mazzarri, la più classica delle foglie di fico. La Juve ha ricominciato a vincere con Pirlo e il Milan a perdere senza Pirlo e se Fonzie non riusciva mai a dire "ho sbagliato" forse Allegri ce la farà.