Juve, Allegri ritrova Morata: con Tevez e Llorente è formula tridente 

18:44 - Rientrato in gruppo, il ginocchio sinistro non fa più male da tempo, l'obiettivo è fissato in Juve-Udinese di sabato 13 settembre. Vorrebbe dire 53 giorni dopo lo scontro in allenamento con Rubinho. In pratica tempi perfettamente rispettati per una lesione al legamento che dopo appena due giorni di lavoro aveva messo da parte l'estate bianconera di Alvaro Morata. Presto per capire se partirà titolare come è presto per aggiungere quale sarà il modulo d'attacco della Juve alla ripresa del campionato.



Certo è che Morata potrebbe adattarsi anche ad uno schieramento a tre con Tevez e Llorente, l'altro spagnolo che invece in caso di attacco a due diventerebbe concorrente per un posto accanto all'argentino. Diciotto i gol dell'ex Athletic Bilbao nella passata stagione, diciotto per quello che all'inizio non ce la faceva proprio, quello da novembre in avanti Conte non ha invece più praticamente lasciato fuori.



Questione ora affidata alle decisioni di Massimiliano Allegri che a Llorente ha dovuto in parte rinunciare nell'esordio di Verona causa influenza e con lo stesso sta invece ora lavorando a Vinovo causa ennesima mancata convocazione in nazionale, al pari di Tevez e Morata. Tre attaccanti a disposizione per provare movimenti da tradurre poi sul campo e chissa che questa soluzione non si possa vedere proprio in Champions, definita dal neotecnico bianconero obiettivo di stagione o quantomeno di primavera forse anche per questioni di abitudine. Nelle precedenti tre partecipazioni con il Milan infatti, e a differenza di Conte ai quarti solo il primo anno, sempre superata la fase a gironi.