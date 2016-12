Juve, Allegri mangerà il panettone?

Lucente e Lucento. Due parole simili se non fosse per quella vocale finale che cambia il senso del futuro di un allenatore, forse. La voce della clamorosa sconfitta nell'amichevole precampionato della Juventus contro questo club di Eccellenza è arrivata fino al Regno Unito e i bookmakers non si sono fatti attendere. Subito si inizia a puntare sull'esonero di Allegri, appena arrivato sulla panchina bianconera per sostituire Conte. Già crisi?

Come nella migliore tradizione britannica si scommette su tutto. Dalla sconfitta all'esordio in A a quella all'esordio in Champions. Ma per quanto riguarda in modo particolare l'allenatore, a 6,00 è quotato il suo esonero a febbraio. Addirittura a 2,10 quello a giugno, a dimostrazione che da quelle parti non credono che l'avventura di Max alla Juve durerà a lungo. Quotate anche le dimissioni. Se è stato solo un episodio legato alle gambe "imballate" oppure un primo segnale di una stagione preoccupante non si sa. Ma tra le critiche dei tifosi e questo primo inatteso e clamoroso ko non è iniziato proprio bene questo 2014/15. Al via le prime riflessioni, mentre il sito del Lucento scrive "orgogliosi di essere rossoblu". Per loro sì che il pomeriggio di Vinovo è stato lucente.