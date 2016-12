Juve, Allegri: "Infortuni? Si è costruito un castello senza senso"

14:38 - Alla vigilia della sfida contro l'Udinese, Allegri replica alle polemiche nate in seguito alla serie di infortuni subiti da alcuni giocatori: "Si è costruito un castello che non ha senso. Barzagli domani potrebbe venire in panchina, Chiellini è tornato in gruppo e Tevez è recuperato. Morata e Pirlo sono sulla via del rientro". Sulla lotta scudetto: "Sarà un campionato più equilibrato dello scorso anno, si deciderà alla fine".

Sulla situazione infortuni.

"Si è costruito un castello che non ha senso. In mezzo a questi infortunati ci sono 2-3 giocatori che da qualche mese hanno dei problemi. Come Barzagli e Vidal, mentre Chiellini nelle prime giornate era squalificato e adesso è rientrato in gruppo. Barzagli domani potrebbe venire in panchina, Morata rientrerà, Pirlo è sulla via del rientro e settimana prossima proverà a a calciare. I tempi di recupero potrebbero accorciarsi. L'allarme Tevez è rientrato. L'unico quindi è Marrone".



Sul gruppo.

"Ho fiducia nei giocatori che ho a disposizione. Ci sono giocatori che diventano determinanti anche giocando meno degli altri. La stagione è lunga, per cercare di tenere una buona condizione tutti devono dare il loro contributo".



Sull'Udinese.

"E' una squadra difficile, hanno Di Natale, Thereau, Kone, Muriel. E' una buona struttura di squadra che Stramaccioni ha ereditato da Guidolin. Giochiamo per la prima volta in casa, dobbiamo iniziare bene questo ciclo di partite tra campionato e Champions".



Quanto è considerato Pogba?

"Ha qualità straordinarie. Credo abbia margini di miglioramento importanti da fare. La sua struttura fisica è già cambiata, credo diventerà uno dei tre centrocampisti più fortui al mondo anche se in questo momento ci è già vicino".



Con Evra si passerà alla difesa a 4?

"Evra è un acquisto importante, domani sarà sicuramente della partita. Deve capire ancora il calcio italiano, che è diverso da quello inglese. Può giocare sia in una difesa a 4 che nel centrocampo a 5. Anche Pereyra potrebbe giocare".



Sull'esordio allo Stadium.

"Domani sarà una serata particolare perché sarà la prima di campionato in casa e per me sarà la prima volta allo Stadium da allenatore della Juve, sono emozionatissimo. Ci sarà bisogno dell'aiuto del pubblico e lo Stadium ti dà molto sotto quell'aspetto".



Sul caso Chiellini.

"Non ho problemi con la Nazionale, anzi sono contento quando i ragazzi vanno a giocare in Nazionale. I giocatori devono andare in Nazionale e giocare, chi è infortunato deve tornare a casa e curarsi. Problemi con la nazionale cilena? Nemmeno".



Su Morata.

"E' convocabile ma non ha i 90 minuti nelle gambe. Ci aspettiamo molto, adesso sta discretamente bene. Oltre a essere veloce ha grandi qualità tecniche".



Su Chiellini.

"Oggi si è allenato con la squadra perché è pronto per giocare. Mancano ancora 4 giorni a martedì e avrà il tempo di recuperare ancora meglio".



Su Coman.

"E' un ragazzo giovane, non diamogli troppe responsabilità. Avrà spazio per giocare, quando hai giocatori di qualità è più facile gestirli e gestire le loro forze durante la stagione".



Sulla corsa scudetto.

"La Roma ha fatto un ottimo mercato e anche il Milan. Sarà un campionato più equilibrato e più difficile dello scorso anno, si deciderà nelle ultime gare. Immagino un gruppo di squadre che lotteranno per il vertice. Anche il Napoli sarà temibile".



Sulla possibilità della difesa a 4.

"Premetto che non è che se la Juve gioca a 4 è di uno e se gioca a 3 è dell'altro (il riferimento è ad Antonio Conte, ndr). Andare a stravolgere un sistema di gioco che ha fatto bene, anche se migliorabile, in questo momento non ha senso. Se mancano Barzagli e Chiellini la difesa a 4 non va bene".



Su Tevez.

"Parlerò con lui, sta bene e vuole giocare ma voglio valutare i rischi e poi deciderò se mandarlo in campo o no. Devo pensare anche a partire bene in Champions".