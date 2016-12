Juve, Allegri: "Conte dice che siamo più forti? Allora sono sereno..."

09:50 - Alla viglia della sfida Juve-Cesena, Max Allegri risponde a modo suo a Conte . "Dice che questa Juve è più forte della sua? Allo sono tranquillo", ha detto. Su Vidal e Morata: "Vidal non è al 100%, ma ha bisogno di mettere minutaggio. Morata ha grande qualità, piacerebbe vederlo giocare 90', ma è rientrato con noi il 13. Piano piano..". Sarà duello scudetto? "E' troppo presto per dire che è una corsa tra Juve e Roma. Sarà un campionato equilibrato".

LE PAROLE DI ALLEGRI

"Vidal non è al 100% ma ha bisogno di mettere minutaggio, dovrò bilanciare lavoro con la squadra e partite"

"Morata ha grande qualità, piacerebbe vederlo giocare 90', ma è rientrato con la squadra il 13. Piano piano.."

"Molto soddisfatto di Ogbonna, sta crescendo in autostima e sicurezza, a Milano partita di personalità e senza paura"

"Non sono il ct dell'Argentina. Pereyra è una novità in nazionale, ma sta dimostrando il suo valore: ottimo acquisto"

"Tevez sta facendo grandissime cose come lo scorso anno e meriterebbe la nazionale ma io non sono il ct della nazionale"

"Sono più sereno di Conte, lui dice che questa Juve è più forte della sua e quindi sono tranquillo"

"Il Cesena concede poco , difende molto bene e quindi sarà partita difficile, i campionati si vincono con le piccole"

"Morata e Coman o Giovinco e Pereyra possono cambiare le partite quando entrano dalla panchina"

"Abbiamo giocato solo tre partite e più che turnover sono scelte durante le partite, dopo la sosta avremo bisogno di tutta la rosa"

"E' troppo presto per dire che è una corsa a due tra Juve e Roma. Sarà un campionato equilibrato"

"A prescindere dal modulo, l'importante è l'atteggiamento propositivo. Sabato abbiamo quasi giocato a 4: niente rivoluzioni ora"

"Più che parlare di turnover parlerei di scelte tecniche, avendo tanti potenziali titolari. Dipende dall'avversario"

"Barzagli sta lavorando per cercare di recuperare a pieno. Per Caceres niente di grave, sarà a disposizione per Madrid, Pirlo sta già calciando..."

"Evra si sta inserendo molto bene e a Cesena potrebbe giocare"

"Per Cesena le scelte saranno fatte in base alla partita: sarà una gara importante e difficile allo stesso tempo"