Juve, Agnelli: "Io e Conte abbiamo gli stessi sogni"

10:53 - "I miei sogni e e quelli di Antonio coincidono". A margine di una conferenza all'Unesco di Parigi, il presidente della Juve Andrea Agnelli assicura che il rapporto con Conte proseguirà. "Ma certo, il rapporto è ottimo. Siamo tutti molto contenti di quanto è stato fatto". E su Pogba, nel mirino del Psg: "Un patrimonio dell'umanità. La nostra volontà è di essere un società compratrice, non venditrice". Pogba rappresenta ''la crescita'' della Juve.

"Al di là che ha ancora un anno di contratto, il rapporto con Conte è ottimo - ha aggiunto Agnelli - Abbiamo iniziato insieme ormai quasi tre anni fa per seguire un percorso individuato congiuntamente, abbiamo pure cominciato a vincere in anticipo. Sappiamo anche che per la Juve e per Conte non è solo importante ma è l'unica cosa che conta, quindi siamo tutti molto soddisfatti di quanto è stato fatto fino a oggi. Credo che il sogno di Antonio e il sogno mio coincidano e quindi cercheremo di realizzarlo insieme". Agnelli ha anche sottolineato che "le squadre si costruiscono anno per anno. Il lavoro svolto finora è stato incredibile". In pratica, ha continuato il presidente della Juventus, "si tratta di crescere anno dopo anno e Paul (Pogba,ndr.) rappresenta questo percorso di crescita". "Non dimentichiamo che due anni fa, nessuno lo conosceva e noi lo abbiamo individuato per primi". Mentre "i tifosi devono avere la consapevolezza che la Juventus sta anche creando nuovi Pogba". "Se poi gli altri club ammirano le nostre scoperte, dobbiamo solo andarne orgogliosi", ha ribadito.

Intervenendo nel quartier generale dell'Unesco a Parigi per la conferenza "Educazione, sport e diversità culturale: nuove iniziative per promuovere i diritti umani nel mondo", Agnelli ha detto che iniziative contro il razzismo e per la promozione dell'integrazione e dei diritti umani sono "un dovere". Presentati 10 progetti leader, dai cinque continenti, che hanno promosso con successo il rispetto dei diritti umani coinvolgendo circa 1000 giovani dai 18 ai 35 anni. Tra questi, i progetti della Juve 'Un calcio al razzismo', sviluppato in collaborazione con il centro Unesco di Torino, e 'Gioca con me', sviluppato in collaborazione con il Centro Unesco di Torino e Juventus soccer schools.