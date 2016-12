Juve, Agnelli: "Il nome di Scirea va difeso" 

11:18 - Agnelli difende Scirea: "Quella di Mariella è stata una reazione legittima. Anche noi siamo contro ogni forma di discriminazione". Il presidente della Juve, durante il seminario organizzato da Federcalcio e Ussi, ha detto: "Il nome di suo marito è legato alla curva con i tifosi più passionali. Siamo fieri e orgogliosi di averlo. Ci vuole un messaggio comune, contro ogni forma di discriminazione, anche se si dà troppa risonanza a fenomeni marginali".

"La Juventus ha sempre combattuto certi comportamenti e di recente sono stato all'Unesco, a Parigi, per una conferenza sul razzismo nel calcio - ha aggiunto Agnelli - ma dobbiamo anche distinguere certi fenomeni".

Il presidente bianconero chiede l'intervento della tecnologia: "Sono sempre molto attento ai cori negli stadi e ogni volta rimango sorpreso. Domenica dalla tribuna non ho sentito nulla e anche i miei collaboratori non hanno sentito niente. Poi leggo il referto. Ci può essere stato un coro sbagliato, ma da parte di 30-40 persone, che nonostante la tecnologia presente allo stadio, non riusciamo ad individuare. E' giusto schierarsi contro questi cori, ma evidentemente c'è qualcosa che non funziona nel sistema, se nessuno di noi allo stadio li ha sentiti e poi vengono così enfatizzati il giorno dopo. Bisogna evitare di fare da cassa di risonanza a certi comportamenti che producono uno spirito di emulazione tra ragazzi di 25 anni, che non hanno visto l'Heysel, non sanno dov'e' Superga o non hanno mai sentito parlare della Shoah".