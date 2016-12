Juve, Agnelli esalta lo Stadium: "Spero che altri ci seguano"

19:58 - Con 2 stagioni e mezzo alle spalle lo Juventus Stadium è già entrato nei cuori di tutti i tifosi bianconeri. Andrea Agnelli, presidente bianconero e primo tifoso, ha parlato dell'impianto torinese durante un'intervista su Polizia Moderna. "L'idea è nata agli inizi degli anni '90, perché siamo una società che guarda sempre al futuro"- poi aggiunge- "Abbiamo aperto la strada, spero che ora gli altri ci seguano" ha concluso Agnelli.

Stadio che oltre a garantire un maggiore confort per i tifosi garantisce numerosi introiti economici: "Lo stadio è un importante asset aziendale. I sold out sono ormai quasi una consuetudine, così come è una sfida vinta la volontà di renderlo vivo sette giorni su sette" ha aggiunto Agnelli. "Inoltre lo stadio di proprietà ci permette di realizzare una serie di attività di entertainment e pubbliche relazioni anche nel giorno gara che altrimenti sarebbero impensabili".

Infine un pensiero per l'intero movimento calcistico tricolore: "Ci auguriamo che gli altri seguano il nostro esempio, perché il salto di qualità di cui necessita il calcio italiano passa anche dagli investimenti in nuove infrastrutture".