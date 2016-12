Juve, Agnelli condanna gli striscioni contro Superga 

08:52 - Non è tardata ad arrivare la presa di posizione della Juventus in merito agli striscioni sulla tragedia di Superga esposti da alcuni tifosi bianconeri durante il derby vinto contro il Torino. Per tutti ha parlato Andrea Agnelli, che non ha mancato di condannare il gesto. "Le tragedie non si toccano. Mai. No agli striscioni e ai cori canaglia. Tutti", ha ribadito il presidente attraverso il Twitter ufficiale del club juventino.



Insomma, anche Agnelli ha detto ciò che tutti o quasi tutti pensano in queste circostanze. Prendendo una posizione chiara e forte nei confronti di quei tifosi della Juve che non hanno certo reso onore allo loro società esponendo quegli striscioni. Pur non dicendolo apertamente, però, Agnelli fa anche riferimento con quel "tutti" a quanto accaduto all'Heysel, la cui memoria viene spesso offesa in tanti stadi italiani senza tanto clamore. La Juventus, vale la pena sottolinearlo, ha scelto un atteggiamento rigido sulla questione-curve. Non ha mai presentato ricorsi davanti alle squalifiche e ha sfruttato la chiusura delle curve per portare allio stadio i bambini.